Πήλιο: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από ομάδα αδέσποτων σκυλιών – Ούρλιαζε βοήθεια αλλά κανείς δεν αντέδρασε
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η παθούσα έχει ήδη καταθέσει καταγγελία προς τον Δήμο
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Καλά Νερά Πηλίου, λίγο μετά τα ΚΑΑΥ, όταν μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση από δύο αδέσποτα σκυλιά.
Σύμφωνα με το gegonota.news, η γυναίκα υπέστη τραύματα από δαγκώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τα ουρλιαχτά της για βοήθεια, ενώ υπήρχαν άνθρωποι τριγύρω, κανείς δεν ανταποκρίθηκε.
Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή των Καλών Νερών, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συχνά διαμαρτύρονται ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή.
Η παθούσα έχει ήδη καταθέσει καταγγελία προς τον Δήμο Καλών Νερών Πηλίου, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του, και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
