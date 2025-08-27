Πιερία: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε σφοδρό τροχαίο (εικόνες, βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης–Δίου στην Πιερία, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού και τον σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής του και της μητέρας τους.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, η μητέρα που οδηγούσε το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν οι δύο ανήλικες κόρες της.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το 9χρονο κορίτσι να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ η μητέρα και η 11χρονη κόρη της τραυματίστηκαν.

Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης και η 11χρονη διακομίζεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πρώτοι που έφτασαν ήταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στο 9χρονο παιδί, όμως ήταν ήδη αργά.

Η Τροχαία Κατερίνης διεξάγει προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.