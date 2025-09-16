Πιερία: Νεκρή 69χρονη τουρίστρια από την Σερβία ενώ έκανε μπάνιο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 16/9 στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής Ν. Πιερίας.

Συγκεκριμένα, μια 69χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην 69χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και έναν ιδιώτη ιατρό και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.