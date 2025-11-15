Περιστέρι: “Την κλώτσησαν, την χτύπησαν και την έφτυσαν” – Σοκάρει η μητέρα της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

Σοκαρεί το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στο Περιστέρι, όπου μια 13χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλική της.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media μια παρέα κοριτσιών κάθεται στα σκαλοπάτια μιας πολυκατοικίας. Τότε ένα από τα κορίτσια αρχίσει να χτυπά, να φτύνει και να υβρίζει μια 13χρονη λέγοντάς της: «ότι είναι πρώην της δεν στο είπε κανείς; Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της; Μωρή, δεν στο είπε κανείς;».

Σύμφωνα με όσα τόνισε η μητέρα της 13χρονης στον ΣΚΑΪ κανένα από τα κορίτσια δεν υπερασπίστηκε την κόρη της. Μάλιστα την εντολή για την επίθεση φέρεται να έδωσε η κοπέλα που τραβούσε και το βίντεο.

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν» ανέφερε.

Η 13χρονη βρίσκεται σε σοκ, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.