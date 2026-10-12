Περιστέρι: Στρατιωτικός γιατρός καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του έριξε ατροπίνη στο φαγητό του – Τι αποκαλύπτει το DEBATER

Μια σοβαρή καταγγελία για φερόμενη απόπειρα δηλητηρίασης διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Περιστέρι, με έναν 41χρονο στρατιωτικό γιατρό να καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του εισήλθε στην κατοικία του και έριξε ύποπτη ουσία σε τρόφιμα που βρίσκονταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (11/10), στην περιοχή του Περιστερίου, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

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Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη της 41χρονης και των γονέων της, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και απλή συναυτουργία, αντίστοιχα.

Η κλήση στην Άμεση Δράση και η καταγγελία του στρατιωτικού γιατρού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, περίπου στις 20:00, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για καταγγελλόμενη διάρρηξη σε κατοικία, στη συμβολή των οδών Καλύμνου και Μυκόνου, στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου τους περίμενε ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός, με αρχικά Χ.Λ.

Ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η πρώην σύζυγός του, επίσης 41 ετών, με αρχικά Γ.Α., είχε εισέλθει χωρίς την άδειά του στην κατοικία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι γονείς της γυναίκας βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το σπίτι, μέσα σε αυτοκίνητο.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και η ύποπτη ουσία στο φαγητό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο στρατιωτικός γιατρός υποστηρίζει πως διαθέτει βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί η πρώην σύζυγός του να ρίχνει ουσία σε τρόφιμα.

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Ο 41χρονος κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι η γυναίκα χρησιμοποίησε ατροπίνη.

Ωστόσο, η ταυτότητα της ουσίας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, με αποτέλεσμα να παραμένει αντικείμενο της έρευνας.

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Το οπτικό υλικό αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν οι κινήσεις που καταγράφηκαν και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τα δύο φιαλίδια που εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν οι γονείς της 41χρονης, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, δύο φιαλίδια με υγρές ουσίες.

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Το πρώτο περιείχε περίπου 10 ml ουσίας που εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ατροπίνη, ενώ το δεύτερο περιείχε άγνωστη ουσία.

Η εξακρίβωση της χημικής τους σύστασης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Όπως έχει μεταδώσει και το newsit.gr, η ύποπτη ουσία έχει σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.

Δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Η 41χρονη και οι γονείς της οδηγήθηκαν στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, με αναφορά στα άρθρα 42 και 309 του Ποινικού Κώδικα.

Σε βάρος των γονέων της σχηματίστηκε δικογραφία με αναφορά στο άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα, περί συναυτουργίας.

Η ποινική αξιολόγηση των πράξεων θα εξαρτηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών εξετάσεων και του υλικού της κάμερας ασφαλείας.

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των ουσιών, στο περιεχόμενο του βίντεο και στον ενδεχόμενο ρόλο των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να εξακριβωθεί εάν η ουσία που φέρεται να τοποθετήθηκε στα τρόφιμα ταυτίζεται με εκείνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητο.

Παράλληλα, διερευνάται εάν υπήρξε πραγματική έκθεση του 41χρονου σε κάποια ουσία, καθώς και εάν προκλήθηκε βλάβη στην υγεία του.

Οι καταγγελίες του στρατιωτικού γιατρού αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένη ενοχή των εμπλεκομένων.