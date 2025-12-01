Περιστέρι: Στα χέρια της αστυνομίας 31χρονος για λαθραία τσιγάρα

Ένας 31χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το Σάββατο (29/11) στο Περιστέρι, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που εμπορεύεται λαθραία καπνικά προϊόντα και τα αποθηκεύει σε οικία στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή του Περιστερίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 250 λαθραία καπνικά προϊόντα.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 7.500 πακέτα τσιγάρα και 1.780 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.