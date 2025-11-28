“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από την Πυροσβεστική

Έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμακοφόρο όχημα

Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από την Πυροσβεστική
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός σήμανε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Περιστέρι.

Άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν δύο γυναίκες, μία 69χρονη από τον πέμπτο όροφο και μία 89χρονη από τον τέταρτο όροφο.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται, αλλά ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ