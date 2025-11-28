Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από την Πυροσβεστική
Έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμακοφόρο όχημα
Συναγερμός σήμανε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Περιστέρι.
Άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα.
Οι πυροσβέστες μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν δύο γυναίκες, μία 69χρονη από τον πέμπτο όροφο και μία 89χρονη από τον τέταρτο όροφο.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται, αλλά ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα διαμερίσματα.
