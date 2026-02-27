Πειθαρχικός έλεγχος για το δικηγόρο με το όπλο στην Ευελπίδων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ξεκινά πειθαρχική έρευνα σχετικά με δικηγόρο που εντοπίστηκε να φέρει όπλο εντός των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ο πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων, Σωτήρης Φέλιος, κίνησε αυτεπαγγέλτως τις διαδικασίες για τη διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας, με στόχο να διαπιστωθεί εάν ο συγκεκριμένος δικηγόρος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες οπλοφορεί νόμιμα, έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Το θέμα έγινε γνωστό μέσω της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, ο δικηγόρος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβούλου του συλλόγου.