Πειραιάς: «Με χτύπησαν επανειλημμένα με σίδερο», λέει η 81χρονη που δέχτηκε επίθεση στην σχολή οδηγών (Βίντεο)

Για τον εφιάλτη που έζησε μίλησε η 81χρονη που ξυλοκοπήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/09) σε σχολή οδηγών στον Πειραιά.

Η ηλικιωμένη δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που μπήκαν στην σχολή οδηγών στον Πειραιά και την χτύπαγαν επανειλημμένα με ένα σίδερο στο πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χειρουργηθεί στο Τζάνειο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Πάω στο γραφείο κατά τις 08:25 – 08:30. Δέκα λεπτά, αφού μπήκα (στη σχολή) μπαίνουν δύο. Ο ένας έκατσε στην πόρτα και ο άλλος με φόρα άρχισε να μου χτυπάει το πόδι».

Οι δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με τη περιγραφή της ηλικιωμένης είναι: «Ο ένας ήταν πιο αδύνατος στην πόρτα με κράνη και ο άλλος πιο γεμάτος. Εγώ στο δεύτερο με τρίτο χτύπημα άρχισα και φώναζα, βγήκαν από δίπλα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν μίλησαν καθόλου αλλά μίλησαν σε κάποιον που ήταν απ’ έξω και τον τράβηξαν στην μπάντα και έφυγαν με μηχανάκια».

«Με χτύπησαν στο πόδι επτά – οχτώ φορές με ένα σίδερο. Δεν έκλεψαν τίποτα, έμεινα στη σχολή δέκα δευτερόλεπτα. Δεν είχα δει κάποιον να με παρακολουθεί τις προηγούμενες ημέρες αλλά και να με παρακολουθούσαν δεν πήρα είδηση. Δεν είχαμε κάποια παρεξήγηση ή καυγά με κάποιον. Τι να φοβηθώ, μήπως το ξανακάνουν; Με το καλό… την ώρα που με χτυπούσαν δεν φοβήθηκα ούτε πέρασε κάτι από το μυαλό απλά φώναξα», κατέληξε η 81χρονη.

Άγνωστα είναι ακόμα τα κίνητρα της επίθεσης διότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες επιχείρησαν να κλέψουν την ηλικιωμένη, διότι το ταμείο της επιχείρησης είναι ανέγγιχτο και το πορτοφόλι της γυναίκας δεν λείπει.