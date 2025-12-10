Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Πάτρα: Στο νοσοκομείο ένας 32χρονος κρατούμενος που τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 32χρονος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news ένας 43χρονος Αλβανός, τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και το πόδι, έναν 32χρονο.

Ο 32χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, από όπου και έλαβε εξιτήριο αργότερα καθώς τα τραύματά του ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρά.

