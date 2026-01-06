Πάτρα: Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για το θάνατο του 30χρονου Κώστα – Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα

Στα χέρια της Αστυνομίας παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (05.01) δύο αδέλφια, ηλικίας 35 και 38 ετών, καθώς κι ένας 29χρονος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο ενός 30χρονου άνδρα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, τα ξημερώματα του Σαββάτου (04.01).

Οι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές, αρνούμενοι ωστόσο ότι ευθύνονται για τον θάνατο του 30χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια φέρονται να υποστήριξαν ενώπιον των αστυνομικών ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό, ισχυριζόμενοι πως υπάρχει οπτικό υλικό που αποδεικνύει ποιος ήταν ο δράστης.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», φέρονται να δήλωσαν στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη (06.01.2025) ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ο οποίος θα τους απαγγείλει τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

Τα δύο αδέλφια και ο 29χρονος συγκαταλέγονται μεταξύ των εννέα ατόμων που φέρονται να ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο του 30χρονου.

Εννέα εμπλεκόμενοι – Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ασφάλεια Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ανάμεσά τους και των δύο αδελφών, ενώ εκκρεμεί η ταυτοποίηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έως την Τρίτη αναμένεται να εκδοθούν περίπου εννέα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή, με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της συμπλοκής να βαραίνουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από ισχαιμία του μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα των σοβαρών χτυπημάτων που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εγκεφαλικά νεκρός, παρουσιάζοντας μυδρίαση, καθώς και σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, ένδειξη εξαιρετικά βαριάς εγκεφαλικής δυσλειτουργίας.

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.