Πάτρα: Η στιγμή που γυναίκα βλέπει το σπίτι της να καίγεται – «Αφήστε με να περάσω» φώναζε (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία στην περιοχή Νέο Σούλι του δήμου Πατρέων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό της κατοικίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 26 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενα σπίτια.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η στιγμή που έφτασε στο σημείο η ιδιοκτήτρια της οικίας και αντίκρισε το σπίτι της να παραδίδεται στις φλόγες. Σε κατάσταση σοκ, είδε τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση φώναζε: «αφήστε με να περάσω». Ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια της, της το απαγόρευαν.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.