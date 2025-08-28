Πάτρα: Ανατροπή με τη φωτιά στο Γηροκομείο – Βίντεο διαψεύδει την εκδοχή του εμπρησμού

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της φωτιάς στο Γηροκομείο της Πάτρας, καθώς ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ανατρέπει τις αρχικές κατηγορίες για εμπρησμό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έστειλε το βίντεο στην Πυροσβεστική, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά οφειλόταν στο φαινόμενο της “κηλίδωσης“, όπου καύτρες από μια άλλη φωτιά μεταφέρονται από τον αέρα. Η κύρια φωτιά είχε εκδηλωθεί 24 ώρες νωρίτερα και βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα.

Αντί για εμπρησμό, η αρχική έρευνα της Πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στο Γηροκομείο προκλήθηκε από αιωρούμενα σωματίδια, με το ενδεχόμενο εμπρησμού να απορρίπτεται. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τη νέα έκθεση που ετοιμάζεται από την Πυροσβεστική, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας.

Οι προφυλακίσεις και οι αντιδράσεις

Δύο νεαροί, ηλικίας 25 και 21 ετών, προφυλακίστηκαν μετά την υπόθεση, αν και η σύλληψή τους δεν έγινε από την Πυροσβεστική, αλλά από την Ελληνική Αστυνομία. Αφορμή για τις συλλήψεις στάθηκε η κατάθεση ενός φωτορεπόρτερ, ο οποίος φέρεται να τους κατονόμασε.

Η μητέρα του 25χρονου κατηγορούμενου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στις κατηγορίες, δηλώνοντας πως το παιδί της είναι αθώο και κατανοεί την κατάσταση της οικογένειάς της ως “εθελοντές προσφοράς και αλληλεγγύης”. Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία με τον εθελοντισμό, τόνισε ότι έχει δώσει τη ζωή της στον εθελοντισμό και ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.

Η ίδια, συγκλονισμένη, αναρωτήθηκε: “Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες χωρίς το παιδί της; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Και τώρα μας λένε ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση;”

Οργισμένες αντιδράσεις από τους γονείς

Ο πατέρας του 25χρονου υποστήριξε ότι ο γιος του είναι θύμα μιας σκευωρίας. Μάλιστα, τόνισε πως “στη φυλακή δεν βρίσκεται ο γιος μου, αλλά ο ίδιος ο εθελοντισμός”. Εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μάρτυρες δεν ήταν επαρκώς διασφαλισμένοι, έκανε λόγο για «στήσιμο» της υπόθεσης με σκοπό να εξαναγκαστούν σε ψευδή καταθέσεις.

Η μητέρα του 25χρονου δήλωσε με συγκίνηση πως η οικογένειά της είναι μία “οικογένεια προσφοράς” και από μικρό παιδί μεγάλωσε τον γιο της με τις αξίες του εθελοντισμού. “Είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα του, και δεν πρόκειται να αφήσω αυτή την αδικία να μας καταστρέψει”, είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια απαιτεί δικαίωση και αποδοκιμάζει τις κατηγορίες, επισημαίνοντας τις αξίες και την αφοσίωση τους στον εθελοντισμό, αλλά και τις συνέπειες αυτών των ψευδών κατηγοριών.