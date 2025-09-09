Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και έναν μήνα η έρευνα για τον θάνατο βρέφους 2,5 ετών στην Πάτρα το 2013, μια υπόθεση που επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η υπηρεσία εξετάζει εκ νέου εκατοντάδες φακέλους θανάτων που είχαν καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών ως «φυσιολογικά αίτια».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, το παιδί είχε εισαχθεί στα τέλη του 2012 στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου και κατέληξε τον Ιανουάριο του 2013.

Οι γιατροί της ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις από συζητήσεις τους με μέλη της οικογένειας, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται πως ο πατέρας επέδειξε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον φαινόταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης, μαζί με συναδέλφους του, κατέθεσε στις Αρχές φάκελο με στοιχεία που, όπως υποστηρίζεται, δείχνουν ότι το βρέφος δεν πέθανε από μηνιγγίτιδα αλλά πιθανότατα από εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, στο πόρισμα του ιατροδικαστή κ. Γκότση, το οποίο βασίστηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδόθηκε σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Αυτό το συμπέρασμα οδήγησε τότε στο κλείσιμο της υπόθεσης και στην αθώωση των γονιών, παρότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης.

Η νέα έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να έχουν ήδη λάβει καταθέσεις για την υπόθεση.