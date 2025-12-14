Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους – Προετοιμάζονται και εργατικά συλλαλητήρια

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την συμμετοχή εργατικών κέντρων.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής των Καλαβρύτων, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν σήμερα το πρωί συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, από την πλευρά του δρόμου που ενώνει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό.

Από την πλευρά τους, αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, σχεδιάζουν για σήμερα το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, με αφορμή τα συλλαλητήρια που οργανώνονται μεθαύριο Τρίτη ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το εργατικό κέντρο της Πάτρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας, ενώ το εργατικό κέντρο του Αγρινίου θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 18:30 το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, ύστερα από όσα ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωσης της πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια, της Λάρισας.

Σχετικά με τα μπλόκα στην Δυτική Ελλάδα, στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστή για ένατη συνεχόμενη ημέρα, η «Ιονία» Οδός, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Ακόμη, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, στην Αμβρακία οδό και στην γέφυρα του Μόρνου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστό για έβδομη συνεχόμενη ημέρα τμήμα της «Ολυμπίας» Οδού στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, λόγω του μπλόκου στον κόμβο της Εγλυκάδος.

Επίσης, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας και της Δυτικής Αχαΐας έχουν τα μπλόκα τους στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, κοντά στην περιοχή των Λεχαινών.