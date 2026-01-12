Πάτρα: Αγωνία για την τύχη της 16χρονης Λόρα – Έχει κλείσει τα social media, εξετάζεται το ενδεχόμενο αρπαγής

Μυστήριο επικρατεί μετά την εξαφάνιση της μικρής Λόρα σε περιοχή της Πάτρας την περασμένη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές της Πάτρας που αναζητούν την νεαρή, ενώ την κατάσταση περιπλέκει η συνάντηση της νεαρής με ένα ηλικιωμένο άνδρα πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσεις που έχει στα χέρια της η ασφάλεια επιβεβαιώνουν ότι η μικρή βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για το άτομο που φέρεται να ήταν μαζί της πριν εξαφανιστεί.

Οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ενός άνδρα γύρω στα 60, που φέρεται να είχε επαφή με το παιδί. Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει τον συγκεκριμένο άνδρα και αποτελεί κλειδί για την πορεία των ερευνών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η νεαρή το πρωί της Πέμπτης (08/01) εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Πάτρα: Έχει κλείσει τα social media της, πήρε μαζί της το διαβατήριο

Κατά τις ίδιες πήγες, το παιδί έφυγε από το σπίτι του έχοντας μαζί του το διαβατήριό του ενώ έχει κλείσει όλα τα social media του αλλά και το mail του. Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας την Κυριακή (11/01) στον Alpha, «η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βίντεο που δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Όλες αυτές τις κάμερες, τις έχουμε βρει μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο στην αστυνομία για το αρχείο που φαίνεται ο άνδρας, προκειμένου να πάνε να το πάρουν».