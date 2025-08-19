Πάτμος: Σκάφος έπεσε πάνω σε ύφαλο – Τραυματίστηκε 62χρονη τουρίστρια, συνελήφθη ο καπετάνιος

Ατύχημα με τουριστικό σκάφος σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάτμο, με μια 62χρονη τουρίστρια να διακομίζεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα έγινε όταν, για άγνωστο λόγο, το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, προσέκρουσε στον ύφαλο σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Πάτμου, με την 62χρονη Ιταλίδα να γλιστράει και να πέφτει από την σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύτης έπεσε στη θάλασσα για να ελέγξει τη ζημιά και διαπίστωσε πως έχει σπάσει το δεξί πηδάλιο.

Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.