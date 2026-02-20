Πατησίων: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη πεζή

Μεθυσμένος ήταν, όπως αποδείχθηκε, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας που λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 20/2 παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 74χρονη πεζή στην Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας έδειξε 0,58mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όπου – υπό συνθήκες που διερευνώνται – η ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 74χρονη στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός“. Δυστυχώς, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αθηνών.