Πατησίων: Κουκουλοφόροι έκαναν “γυαλιά-καρφιά” 3 τράπεζες και ένα κατάστημα – 4 προσαγωγές

Μπαράζ επιθέσεων σε τρεις τράπεζες και σε ένα κατάστημα προκάλεσαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2 κουκουλοφόροι στην Πατησίων.

Τη στοχευμένη επίθεση έκαναν περίπου 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, και προκάλεσαν φθορές με βαριοπούλες στις τζαμαρίες των τριών τραπεζών, στα ΑΤΜ και στην πρόσοψη του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας.

Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και τράπηκαν σε φυγή. Περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, με αστυνομικούς να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και ύστερα από έρευνες να προχωρούν σε τέσσερις προσαγωγές.