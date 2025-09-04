Πατήσια: Κατά των γιατρών η μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το βρέφος της – Είχε γεννήσει και τα άλλα παιδιά στο σπίτι

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια όταν μια γυναίκα, που μόλις είχε γεννήσει, βρέθηκε νεκρή, έχοντας δίπλα το άψυχο βρέφος της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να ήταν κατά των γιατρών, καθώς δεν ήθελε να παρακολουθείται από ειδικούς κατά τη διάρκεια της κύησης και πιθανότατα δεν είχε επισκεφθεί κάποιο γυναικολόγο το διάστημα που ήταν έγκυος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χαλάσει το κινητό της τηλέφωνο και ίσως αυτό δεν κάλεσε για βοήθεια όταν πιθανόν να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τοκετό της. Η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων.

Μέσα στο σπίτι στα Πατήσια, μάρτυρες της τραγωδίας, ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας τριών και πέντε ετών τα οποία ήταν ανήμπορα να προσφέρουν το παραμικρό.

Την φρικτή εικόνα αντίκρυσε ο σύζυγος της 34χρονης επιστρέφοντας στο σπίτι από τη δουλειά του.

«Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς.

Φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση.

«Ακούσαμε φωνές και καταλάβαμε ότι έγινε κάτι κακό» – Τι λένε γείτονες της γυναίκας

«Ακούσαμε φωνές ξαφνικά και καταλάβαμε ότι κάτι κακό έγινε. Είδαμε ένα ασθενοφόρο που ήρθε» λέει στο DEBATER γείτονας της άτυχης γυναίκας για να προσθέσει:

«Δεν ξέρω γιατί το τράβηξε όλο αυτό η γυναίκα μόνη της. Αν μας φώναζε να την βοηθήσουμε φυσικά και θα το κάναμε. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά».