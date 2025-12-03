“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΠΑΣΟΚ: “Μάλλον ο πρωθυπουργός έχει μπερδέψει του “φραπέδες” και τους “χασάπηδες” με τους πραγματικούς αγρότες”

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μέσω ανακοίνωσης αναφερόμενο στις σημερινές (3/12) δηλώσεις του πρωθυπουργού για τους αγρότες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες”, τους “χασάπηδες” και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο Υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε.

Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία. Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος ΘΑ δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι!

