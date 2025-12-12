Πάσχος Μανδραβέλης: “Μίλησα στο δελτίο για τον ‘Φραπέ’ και με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ”

Μηνύματα με απειλές για τη ζωή του κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάθεση του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μανδραβέλης ανέφερε πως «χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον ‘Φραπέ’ και δέχθηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι θα σε καθαρίσουμε».

Όπως ανέφερε, του ζητήθηκε ο λόγος γιατί δήθεν μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

«Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», συνέχισε ο Πάσχος Μανδραβέλης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσίωνη, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει όσα συνέβησαν κατά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν δεν γίνονται «ούτε καν σε καφενείο».

«Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί. Ένας μάρτυρας (σσ Φραπές) ο οποίος να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κ. Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. Μένω άφωνος» είπε χαρακτηριστικά.