Πάσχα 2026: Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων – Γεμάτα φεύγουν τα πλοία για τα νησιά

Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα 2026, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν καλό καιρό με λίγες βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι από χθες Μεγάλη Τετάρτη ιδιαίτερα αυξημένη, με τους πολίτες να σπεύδουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα για κάποιον ηπειρωτικό προορισμό.

Ακόμα πιο αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς έχουν επιλέξει να περάσουν τις γιορτές του Πάσχα σε κάποιο νησί.

Οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία προς τις Κυκλάδες φτάνουν έως και το 100%, ενώ έως και το Μεγάλο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες Μεγάλη Τετάρτη 8/4 από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν περισσότεροι από 12.000 επιβάτες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 δρομολόγια.

Μεγάλη ήταν η κίνηση και προς τον Αργοσαρωνικό, όπου πραγματοποιήθηκαν 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα.

Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 4.440 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τους προορισμούς τους.

Πάσχα 2026: Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς

Εν τω μεταξύ, χθες Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική. Από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν ακόμη 27.124 διελεύσεις.

Επίσης, με υψηλές πληρότητες αναχωρούν και πολλά δρομολόγια στα ΚΤΕΛ.

Πάσχα 2026: Οι οδηγίες από την Τροχαία για τις μετακινήσεις

Επί ποδός τίθεται η Ελληνική Αστυνομία για την πασχαλινή έξοδοτων εκδρομέων. Από την Παρασκευή 3/4 μέχρι και την Κυριακή 19/4, έχουν τεθεί αυξημένα μέτρα από την Τροχαία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα εν λόγω μέτρα αφορούν:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.)

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη επιτήρηση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων

Παράλληλα, θα δοθεί βάρος και στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Προς εξυπηρέτησιν αυτού του σκοπού, έχουν αναπτυχθεί συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

μη χρήση προστατευτικού κράνους-ζώνης ασφαλείας

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ. κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας

φθαρμένα ελαστικά

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ομαλής διέλευσης των οχημάτων στο σύνολο του εθνικού οδικού δικτύου και προστασίας των εκδρομέων, κατά την περίοδο του Πάσχα, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων ως εξής:

Τη Μ. Πέμπτη, 9 Απριλίου, από ώρα 15:00 έως 22:00 και την Μ. Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, από ώρα 06:00 έως 16:00, στην έξοδο.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου, από ώρα 12:00 έως 22:00 και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, από ώρα 11:00 έως 23:00, στην είσοδο.

Συμβουλές της ΕΛΑΣ προς τους ταξιδιώτες για το φετινό Πάσχα

Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει σε οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου συμβουλές καλής

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μη καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσυκλέτες.

Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. παγετός).

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.