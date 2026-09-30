Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα – Έγινε αισθητός και στην Αττική
Ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ
Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου στη Θήβα και έγινε αισθητός ακόμα και στην Αττική.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Θήβας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού που έγινε στις 08.20 ήταν 12,3 χιλιόμετρα.
Στις 08:28:40 σημειώθηκε ακόμη μία σεισμική δόνηση, λίγα λεπτά μετά την προηγούμενη, η οποία είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις