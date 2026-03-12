Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης – Οδηγείται στην φυλακή μετά την καταδίκη της

Παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης, η σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου. Ελένη Ζαρούλια.

Η Ελένη Ζαρούλια έχοντας καταδικαστεί σε 5 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οδηγείται στις φυλακές με το δικαστήριο να αποφασίζει να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική, καθώς όπως επισήμανε χθες η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.

Μετά τον καθορισμό των ελαφρυντικών στην δίκη της Χρυσής Αυγής, η έδρα ανακοίνωσε χθες (11/3) το μεσημέρι τις ποινές των 42 καταδικασθέντων.

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Οι ποινές για το διευθυντήριο της ναζιστικής οργάνωσης παρέμεινε ίδιο με αυτές της πρωτόδικης απόφασης. Ισόβια και 10 χρόνια επιβλήθηκαν στον Ρουπακιά για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών ενώ οι πρώην βουλευτές, Αλεξόπουλος, Αρβανίτης, Γρέγος, Κουκούτσης, Μπούκουρας καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.