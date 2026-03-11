Δίκη Χρυσής Αυγής: Βαριές ποινές για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – 13 χρόνια στους “διευθυντές”, ισόβια στον Ρουπακιά

Μετά τον καθορισμό των ελαφρυντικών των καταδικασθέντων στην δίκη της Χρυσής Αυγής, η έδρα ανακοίνωσε τις ποινές των 42 κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ποινές για το διευθυντήριο της ναζιστικής οργάνωσης παρέμεινε ίδιο με αυτές της πρωτόδικης απόφασης. Ισόβια και 10 χρόνια επιβλήθηκαν στον Ρουπακιά για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών ενώ οι πρώην βουλευτές, Αλεξόπουλος, Αρβανίτης, Γρέγος, Κουκούτσης, Μπούκουρας καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με τους συνηγόρους του να ζητούν την αναστολή εκτέλεση της ποινής.

Αναλυτικά:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλός: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση

Ν. Αποστόλου: 7 έτη

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση

Β. Πόπορη: 6 έτη

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη