Πάνος Ρούτσι: Τα Τέμπη δεν είναι πολιτικά σενάρια, αλλά οι άνθρωποι που χάθηκαν άδικα

Για τις εξελίξεις στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι η ουσία της υπόθεσης δεν είναι τα κόμματα και οι τίτλοι, αλλά η δικαιοσύνη, η ευθύνη και η υπόσχεση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Τις τελευταίες μέρες βλέπω τη συζήτηση για τα Τέμπη να περιστρέφεται γύρω από παραιτήσεις, πρόσωπα και πολιτικά σενάρια.

Όμως τα Τέμπη δεν είναι αυτό. Είναι άνθρωποι που χάθηκαν άδικα. Είναι οικογένειες που έμειναν πίσω να ψάχνουν απαντήσεις. Είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει, γιατί η αλήθεια δεν έχει ειπωθεί ολόκληρη.

Πίσω από κάθε όνομα υπήρχε μια ζωή, ένα σπίτι, όνειρα που δεν πρόλαβαν να γίνουν πραγματικότητα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε μέσα στον θόρυβο της επικαιρότητας.

Η ουσία αυτής της υπόθεσης δεν είναι τα κόμματα και οι τίτλοι, αλλά η δικαιοσύνη, η ευθύνη και η υπόσχεση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί.Ας κρατήσουμε τη συζήτηση εκεί που πραγματικά αξίζει,στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στο χρέος μας απέναντι σε όσους έμειναν πίσω.

Για τον Ντενί και για όλους όσοι ήταν στο τρένο εκείνο το βράδυ. Στη μνήμη τους, με σεβασμό και αγάπη.