Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά»

Την απόφασή του να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά, ανακοίνωσε με δηλώσεις του από το Σύνταγμα το απόγευμα της Τρίτης (07.10) ο Πάνος Ρούτσι.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση , έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε και επίσημα δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών προκειμένου να πραγματοποιηιθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό στο πλαίσιο μίας άλλης υπόθεσης που αφορά τα Τέμπη και τους ιατροδικαστές, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση δεν θα καθυστερήσει, γιατί η διαδικασία θα ενταχθεί σε μία άλλη δικογραφία άλλη υπόθεσης.