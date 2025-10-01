Πάνος Ρούτσι: Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του

Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης υγείας του καθώς η παρουσία πολύ κόσμου στο Σύνταγμα καθιστούσε αδύνατη την παρουσία του εκεί.

Ο κ. Ρούτσι έχει χάσει 18-20% της μυϊκής μάζας του σώματος του καθώς διανύει την 17η μέρα απεργίας πείνας, κάτι που καθιστά επισφαλής την κατάσταση της υγείας του καθώς μπορεί να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.

Η λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε υπογράμμισε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, καταναλώνοντας μόνο νερό, ηλεκτρολύτες και χαμομήλι, ενώ παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Λόγω της κατάστασης του, το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει αποδυναμωθεί με αποτέλεσμα η επαφή με πολύ κόσμο που βρέθηκε στο Σύνταγμα να είναι επικίνδυνη για τον ίδιο.