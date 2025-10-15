Πάνος Ρούτσι: Από το Σύνταγμα στον “Ευαγγελισμό” ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα, σύμφωνα με πληφορορίες, ο κ. Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και συγκεκριμένα είχε τάση λιποθυμίας. Έτσι, στις 23:49 κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στον “Ευαγγελισμό”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί κάτι το ανησυχητικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι έκανε απεργία πείνας επί 23 ημέρες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τη σταμάτησε την περασμένη Τρίτη 7/10, όταν έγιναν δεκτά τα αιτήματά του για εκταφή της σορού του γιου του για αναγνώριση και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, ο οργανισμός του δεν έχει επανέλθει ακόμα πλήρως και χρειάζεται προσοχή.