ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε λεωφορείο στα Χανιά – Ηλικιωμένος επιβάτης υπέστη ανακοπή

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο

DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο στα Χανιά όταν ένας ηλικιωμένος επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο ύψος του Πανελληνίου, πιθανότατα λόγω ανακοπής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το λεωφορείο σταμάτησε αμέσως, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια, ο επιβάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

