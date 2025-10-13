Πανικός σε λεωφορείο στα Χανιά – Ηλικιωμένος επιβάτης υπέστη ανακοπή

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο στα Χανιά όταν ένας ηλικιωμένος επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο ύψος του Πανελληνίου, πιθανότατα λόγω ανακοπής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το λεωφορείο σταμάτησε αμέσως, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια, ο επιβάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.