Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας – Τι αλλάζει στα εξεταζόμενα μαθήματα

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι επικαιροποιημένοι συντελεστές βαρύτητας για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών Λυκείων, καθώς και για τα ειδικά, μουσικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες, που ισχύουν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/168266/Α5/24-12-2025, η οποία αποστέλλεται για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στο έγγραφο καταγράφονται οι νέοι συντελεστές για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α., τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, τη Σχολή Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, τις Α.Σ.Τ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού και τις σχολές των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Λιμενικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής.

Οι νέοι συντελεστές εφαρμόζονται στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κάθε υποψηφίου από ΓΕΛ, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που επιλέγει.

Ειδικότερα, καθορίζονται τα ποσοστά βαρύτητας για τα μαθήματα Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, καθώς και για τα δύο μαθήματα ειδικότητας, ενώ ανάλογοι συντελεστές ορίζονται για τα ειδικά και τα μουσικά μαθήματα όπου απαιτούνται για κάποιες σχολές.

Η νέα απόφαση έχει ως στόχο να δώσει μια ενιαία και πλήρη εικόνα για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων, ενσωματώνοντας και πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, όπως μετονομασίες τμημάτων ή ανάγκες συγκεκριμένων πανεπιστημιακών σχολών.

Δείτε την απόφαση: