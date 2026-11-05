“Παιδική Χαρά”: Λογαριασμούς σε Λιθουανία και Δανία είχαν τα στελέχη της ΜΚΟ

Λογαριασμούς σε Λιθουανία και Δανία διατηρούσαν τα στελέχη της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά“, σύμφωνα με έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Πέμπτη, Νοεμβρίου ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης βρίσκεται ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

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Ο 37χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν με «όχημα» τη MKO. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, από τα περίπου 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 οικογένειες, στους δικαιούχους αποδόθηκε ποσό 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τα χρήματα της φερόμενης υπεξαίρεσης φαίνεται να κατευθύνθηκαν σε δαπάνες για ταξίδια, πολυτελείς αγορές, στοιχηματικές συναλλαγές, όπως επίσης χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και χειραγώγηση αγώνων στην Πιερία.

Ο 37χρονος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης για συμμορία.

Με την απολογία του πέφτει η αυλαία της ανακριτικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είχαν προηγηθεί οι απολογίες της 35χρονης (πρώην) συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της γυναίκας και των τριών προσώπων που συνδέονται με το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων (ένας 43χρονος αρχιδιαιτητής, ένας 35χρονος διαιτητής κι ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας).

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 35χρονη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην απολογία της, η γυναίκα αποδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντάς την στον εθισμό του 37χρονου στο τζόγο. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα επίμαχα ποσά είναι μικρότερα, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.