Παγκράτι: Στο αυτόφωρο οδηγός μηχανής μετά από διαπληκτισμό – Έσπασε τζάμι αστικού λεωφορείου

Πανικός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στο Παγκράτι όταν ένας διαπληκτισμός μοτοσικλετιστή και οδηγού λεωφορείου βγήκε εκτός ελέγχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του DEBATER, ο διαπληκτισμός έγινε γρήγορα άγρια επίθεση με τον μοτοσικλετιστή να σπάει το τζάμι του λεωφορείου από τα… νεύρα του. Όλα ξεκίνησαν από μία διαφωνία για το ποιος είχε προτεραιότητα στην οδό Ευτυχίδου στο Παγκράτι στις 9:30 το πρωί του Σαββάτου.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η αστυνομία με αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 42χρονο οδηγό της μηχανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο.