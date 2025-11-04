ΟΣΥ: Διευκρινίσεις για την βλάβη σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας – “Προληπτική η χρήση πυροσβεστήρα, δεν υπήρξε φωτιά στο όχημα”

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το πρωινό συμβάν σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε μέσω ανακοίνωσης ο ΟΣΥ.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι υπήρξε φωτιά στο καντράν του οχήματος όμως ο ΟΣΥ διαψεύδει κάτι τέτοιο τονίζοντάς ότι ο πυροσβεστήρας χρησιμοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους.

Η ανακοίνωση του ΟΣΥ:

Για την σωστή πληροφόρηση και την αποκατάσταση της αλήθειας αναφορικά με το πρωϊνό συμβάν επί της Βασιλίσσης Σοφίας& Σεμιτέλου, όπου τρόλεϊ σταμάτησε λόγω μικρού βραχυκυκλώματος, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι:

Η οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ότι υπήρξε καπνός στο ταμπλό και ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της Εταιρείας, ακινητοποίησε το όχημα και χρησιμοποίησε προληπτικά τον πυροσβεστήρα ενημερώνοντας παράλληλα τους αρμόδιους φορείς.

Περιπολικό που επιμελήθηκε την ανάσχεση της κυκλοφορίας κάλεσε την Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς δεν υπήρξε φωτιά στο όχημα.

Το τρόλεϊ μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο όπου Επιτροπή τεχνικών διαπίστωσε μικρό βραχυκύκλωμα, επισκευάζεται και θα ξαναμπεί στην κυκλοφορία.“