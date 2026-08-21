Οριστικό τέλος για 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο μέσω ΣτΕ – “Μόνο με νόμο η επαναφορά” λέει ο Γιάννης Καρούζος

Περίληψη Η υπόθεση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους θεωρείται τελεσίδικα κλειστή μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ΣτΕ απέρριψε τα αιτήματα για αναδρομική καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, δημιουργώντας δεδικασμένο για μελλοντικές διεκδικήσεις.

Η απόφαση υπογραμμίζει ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις στο Δημόσιο είναι επαρκείς, αλλά ενδέχεται να χρειάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για επαναφορά των δώρων.

Η χαμηλή αποδοχή στο Δημόσιο προκαλεί αποδόμηση του τομέα, καθώς πολλοί νέοι υπάλληλοι εγκαταλείπουν τη θέση τους.

Το θέμα της επαναφοράς παραμένει ανοιχτό σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο, εξαρτώμενο από τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.

Τελεσίδικα κλειστή θεωρείται, πλέον, η υπόθεση της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, μετά τη νέα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως ανέφερε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε για ακόμη μία φορά τα αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο για την αναδρομική καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

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Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη δέκατη κατά σειρά απόφαση που απορρίπτει παρόμοιες διεκδικήσεις.

Ο κ. Καρούζος τόνισε ότι η απόφαση δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. «Η οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία, όχι με δικαστικό αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης, ο εργατολόγος διευκρίνισε ότι η προσφυγή στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό προσδιορισμού του κατώτατου μισθού.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στον δικό του μισθό, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, το ΣτΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, απέρριψε τη σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

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Αποδόμηση του Δημοσίου

Ο κ. Καρούζος έδωσε, ωστόσο, και μια διαφορετική οπτική στο θέμα, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούν οι χαμηλές αποδοχές στο Δημόσιο.

Όπως σημείωσε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ειδικά όταν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής του με τον μισθό που λαμβάνει.

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«Σιγά σιγά έχουμε αποδόμηση του Δημοσίου σε σχέση με τη στελέχωσή του», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί επιτυχόντες σε προκηρύξεις τελικά εγκαταλείπουν τη θέση ή δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή, ακριβώς λόγω των μισθολογικών δεδομένων.

Κατά τον ίδιο, η επαναφορά των δώρων θα μπορούσε να έχει και ευρύτερη οικονομική επίδραση, καθώς μέρος των χρημάτων που θα κατευθυνόταν στους δημοσίους υπαλλήλους θα επέστρεφε στην αγορά, με το κράτος να επωφελείται έμμεσα και μέσω της φορολογίας της κατανάλωσης.

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Ο εργατολόγος αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων και με τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά λιγότερο ελκυστική τη σταδιοδρομία στο Δημόσιο.

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«Βλέπετε πόσο υποστελεχωμένο είναι το Δημόσιο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για έναν εργαζόμενο που επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Θέμα πολιτικής απόφασης

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, ο κ. Καρούζος ήταν σαφής: δικαστικά το ζήτημα έχει κλείσει, όμως παραμένει ανοιχτό σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο.

Όπως εξήγησε, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, μια κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με νομοθετική πρωτοβουλία στην επαναφορά των δώρων. Πρόκειται, επομένως, για πολιτική επιλογή που εξαρτάται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Με νομοθετική πρωτοβουλία και εφόσον τα οικονομικά της χώρας θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια τέτοια επαναφορά», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι πολλές από τις μνημονιακές διατάξεις που είχαν επιβληθεί κατά την περίοδο της κρίσης έχουν πλέον καταργηθεί.

«Δικαστικά έχει κλείσει το θέμα, αλλά πολιτικά και νομοθετικά φυσικά είναι ανοιχτό», ήταν το συμπέρασμα του εργατολόγου.