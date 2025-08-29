Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Αρετή της Ηλείας

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, καθώς και δύο εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις.