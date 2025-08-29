Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Αρετή της Ηλείας

Συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης 34 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Αρετή της Ηλείας
Γκισέλα Χύσα

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, καθώς και δύο εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ