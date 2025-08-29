Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρετή Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρετή Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:53

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08) σε δασική έκταση στην Αρετή Ηλείας σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος κι ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου.

Η ανάρτηση της πυροσβεστικής

Δείτε εικόνα από το σημείο:

