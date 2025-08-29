Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρετή Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08) σε δασική έκταση στην Αρετή Ηλείας σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος κι ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου.

Η ανάρτηση της πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Δείτε εικόνα από το σημείο: