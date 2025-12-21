ΟΠΕΚΕΠΕ: Ύποπτα πάνω από 2.000 ΑΦΜ αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις

Τουλάχιστον 2.000 ΑΦΜ αγροτών έχουν κριθεί ύποπτα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ελέγχονται από τις Αρχές.

Σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγροτών από την Κρήτη, ένας άνδρας και μια γυναίκα, φέρεται να έχουν λάβει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΚΕ, από επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Παράλληλα από τις έρευνες του ελληνικού FBI προέκυψαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις με πολλά μέλη που «έφαγαν» εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις γιορτές οι δικογραφίες θα πάνε στον εισαγγελέα, θα ασκηθούν διώξεις και θα γίνουν συλλήψεις.

Κώστας Ανεστίδης: “Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή – Ετοιμάζω μηνύσεις”

Την απάντησή του έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σχετικά με δημοσιεύματα που τον θέλουν να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ.

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι είναι αθώος και όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς όπως αναφέρει στόχος είναι να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δεν θα γίνει.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης: «σήμερα κατά τις 2, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Προτού δυο μέρες, τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι. Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα».

Όπως είπε θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς.

Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Τι λέει ο συνήγορός του

«Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση» ανέφερε και ο συνήγορος του κ. Ανεστίδη και πρόσθεσε:

«Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες και τις αρμόζουσες εξηγήσεις… Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία κλήση».

Δεν γνωρίζουμε αν ελέγχεται αυτήν τη στιγμή το ΑΦΜ του. Αν γινόταν αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα λάμβανε επιδοτήσεις… Ο κ. Ανεστίδης έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις του».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που αναφέρεται στα 16 αγροτεμάχια, ο συνήγορός του απάντησε ότι «δεν το έχουν δει».



