Κώστας Ανεστίδης: “Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή – Ετοιμάζω μηνύσεις”

Την απάντησή του έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σχετικά με δημοσιεύματα που τον θέλουν να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι είναι αθώος και όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς όπως αναφέρει στόχος είναι να σπάσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που δεν θα γίνει.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης: «σήμερα κατά τις 2, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Προτού δυο μέρες, τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι. Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα».

Όπως είπε θα κάνει μηνύσεις σε όσους τον σπιλώνουν και τα χρήματα αυτά θα τα δώσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους, λόγω της ευλογιάς.

Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Τι λέει ο συνήγορός του

«Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση» ανέφερε και ο συνήγορος του κ. Ανεστίδη και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες και τις αρμόζουσες εξηγήσεις… Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία κλήση».

Δεν γνωρίζουμε αν ελέγχεται αυτήν τη στιγμή το ΑΦΜ του. Αν γινόταν αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα λάμβανε επιδοτήσεις… Ο κ. Ανεστίδης έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που αναφέρεται στα 16 αγροτεμάχια, ο συνήγορός του απάντησε ότι «δεν το έχουν δει».

Ποιος είναι ο “αρχιστράτηγος” που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις

Ο Κώστας Ανεστίδης, γνωστός και ως «Αρχιστράτηγος», είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κι ο άνθρωπος που συντονίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλώντας εξ ονόματος εκατοντάδων αγροτών της βόρειας Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα συνεδριάσουμε όλοι μαζί και θα του στείλουμε τα μηνύματα που λέει ότι δεν ξέρει. Αν είναι ξεροκέφαλος, θα του απαντήσουμε κατάλληλα», έχει πει ενώ από το μπλόκο των Μαλγάρων προανήγγελλε κλιμάκωση, κάνοντας λόγο για βασιλόπιτα με «κομμάτι για τον κ. Μητσοτάκη».

Ο Κώστας Ανεστίδης δεν έχει διστάσει να μιλήσει για «κλοιό που σφίγγει γύρω από τον λαιμό της κυβέρνησης», και να δηλώσει δημόσια ότι στόχος των κινητοποιήσεων είναι να «κοπούν τα φτερά» του πρωθυπουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού επικεντρώνεται η έρευνα

Το όνομά του περιλαμβάνεται σε προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο ελέγχων για αγροτικές επιδοτήσεις. Η έρευνα αφορά δηλώσεις αγροτεμαχίων για τα έτη 2019 έως 2024, οι οποίες φέρεται να παρουσιάζουν αναντιστοιχίες σε σχέση με τα στοιχεία κτηματογράφησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επαγγελματικά καλλιεργεί ρύζι, βαμβάκι και στάρι.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα, εντοπίστηκαν σοβαρές ασυμφωνίες. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Πληρωμών, φέρεται να έχει καταβληθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε ο ίδιος για την περίοδο 2019–2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 210.000 ευρώ. Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσα από προτεραιοποιημένους ελέγχους, με κριτήριο τόσο το ύψος των επιδοτήσεων όσο και τις ενδείξεις αναληθών δηλώσεων.

Καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωσή τους παραμένουν ανοιχτές, η υπόθεση Ανεστίδη λειτουργεί ήδη ως σημείο καμπής. Για τους υποστηρικτές του είναι μια προσπάθεια αποδυνάμωσης του αγώνα. Για τους επικριτές του, μια απόδειξη ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα. Το βέβαιο είναι ότι ο «στρατηγός» των Μαλγάρων δεν βρίσκεται πια μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και απέναντι σε μια έρευνα της Δικαιοσύνης.