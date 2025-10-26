ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με “βραχιολάκι” η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος

Η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με “βραχιολάκι” μετά την απολογία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τις δραστηριότητες, που έκανε ο πρώην σύζυγος της και ισχυρίστηκε ότι διατηρεί νόμιμη επιχείρηση και έχει λάβει επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο.

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε επίσης ότι τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς της συνδέονται με την επιχειρηματικής δραστηριότητα.

Παράλληλα τόνισε ότι το λάθος της ήταν ότι του είχε τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής της.

Νωρίτερα στη φυλακή οδηγήθηκε, ο φερόμενος υπαρχηγός στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε εννέα.

Πρόκειται για έναν 38χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη και, αξιοποιώντας τη θέση του, υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για λογαριασμό μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων.