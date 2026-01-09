Ομόνοια: Εντοπίστηκαν περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου

Στον εντοπισμό περισσότερων από 45 κιλών κάνναβης που ήταν κρυμμένα εντός βαλίτσας στον χώρο των αποσκευών αυτοκινήτου στην Ομόνοια προχώρησαν οι Αρχές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης και ο εντοπισμός λοιπών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι οποίοι σχημάτισαν και τη σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-1-2026, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή της Ομόνοιας εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των -14.455- ευρώ, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός βαλίτσας, περισσότερα από -45- κιλά κάνναβης.

Στη συνέχεια οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου από την περαιτέρω ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-18- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -9- κιλά και -796- γραμμ. κάνναβης,

-3- μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των -1.400- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -1.130- Τούρκικων λιρών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης και

πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.