Ολοκληρώθηκε η βασική φάση της καταγραφής ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Αττική και Κορινθία.

Από την πρώτη στιγμή, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στις περιοχές που υποδείχθηκαν και επετράπη η πρόσβαση, τα κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν στο πεδίο, σε Ανατολική Αττική, σε Δυτική Αττική και Κορινθία.

Ειδικότερα, κατά τη βασική φάση των αυτοψιών και των καταγραφών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ., πραγματοποιήθηκαν συνολικά 344 αυτοψίες και καταγραφές των πληγεισών κτιριακών εγκαταστάσεων από τα κλιμάκια. Τα κτίσματα κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: “Κόκκινα” (επικίνδυνα για χρήση), “Κίτρινα” (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση μέχρι να επισκευαστούν) και “πράσινα” (κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών).



Ανά δήμο, τα αποτελέσματα των αυτοψιών, ήταν τα εξής:

– Δήμος Σαρωνικού: 133 συνολικές καταγραφές ζημιών – 33 κτίρια χαρακτηρίζονται «κόκκινα», 40 χαρακτηρίζονται «κίτρινα», ενώ 60 πιστοποιήθηκαν ως “πράσινα”.

– Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: 154 συνολικές καταγραφές ζημιών – 51 κτίρια έλαβαν “κόκκινη” πιστοποίηση, 47 “κίτρινη” και 56 “πράσινη”.

– Δήμος Μεγαρέων: 8 συνολικές καταγραφές ζημιών – 4 “κόκκινα” κτίρια, 2 “κίτρινα” και 2 “πράσινα”.

– Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας: 44 συνολικές καταγραφές ζημιών – 22 “κόκκινα” κτίρια, 11 “κίτρινα” και 11 “πράσινα”.

– Δήμος Ελευσίνας: 1 καταγραφή ζημιάς σε σταύλο, που χαρακτηρίζεται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστεί- ακατάλληλος για χρήση («κίτρινος»).

– Δήμος Τανάγρας: 4 καταγραφές ζημιών σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων, 2 “κόκκινα” κτίρια, ένα “κίτρινο” και ένα “πράσινο”.

Συνολικά, λοιπόν, και μέχρι στιγμής, από τις 344 αυτοψίες και στις πυρόπληκτες περιοχές των πέντε δήμων, 112 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), 102 χαρακτηρίζονται μέχρι να επισκευαστούν ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και 130 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).

Επίσης, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, αν και έχει ολοκληρωθεί η βασική φάση της διαδικασίας των αυτοψιών των ως άνω δήμων, οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους δήμους, αλλά και επικοινωνίας με τους πολίτες, θα συνεχίσουν – εάν απαιτηθεί – και τις επόμενες ημέρες τις επισκέψεις στις παραπάνω περιοχές, σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων.

