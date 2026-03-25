Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Μητέρα συγκινήθηκε βλέποντας την κόρη της να κρατά τη σημαία (Βίντεο)
Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές
Μία μητέρα στην Εύβοια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, όταν καμάρωνε την κόρη της που έκανε παρέλαση.
Στο χωριό Κριεζά στην Εύβοια σημειώθηκε το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, με τις στιγμές να είναι ιδιαίτερα συγκινητικές.
Η μητέρα είδε με περηφάνια την 12χρονη κόρη της να παρελαύνει κρατώντας την ελληνική σημαία ως σημαιοφόρος.
Σε βίντεο καταγράφηκε αυτή η στιγμή, αποτυπώνοντας το μεγαλείο της μητρικής αγάπης αλλά και την υπερηφάνεια για τα παιδιά που τιμούν την πατρίδα.
