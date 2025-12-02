Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Πελταστής – 25» – To εντυπωσιακό βίντεο του ΓΕΣ

Η τελική φάση της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Πελταστής – 25», με τη συμμετοχή τμημάτων και μέσων της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Πόγραδετς» πραγματοποιήθηκε, στις Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Κομοτηνής.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, των εφέδρων και των εθνοφυλάκων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας και η προαγωγή της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης, υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου.

Η άσκηση είναι εθνική άσκηση μικρής κλίμακας, μερικής ανάπτυξης δυνάμεων και περιέλαβε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος, καθώς και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών κατά ζωτικών εθνικών εγκαταστάσεων.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς, ο διοικητής της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος» υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ο διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μακεδονία» υποστράτηγος Ηλίας Κωστάκης, ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης υποστράτηγος Ιωάννης Κωστούλας, ο πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Φίλιππος Κωσταράς, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.