Οινούσσες: Η ελπίδα της «γονιμότητας» ταξιδεύει στην άγονη γραμμή με την HOPEgenesis

Οινούσσες: Σκορπισμένα στο Αιγαίο, 25 μικρά απομακρυσμένα νησάκια αποτελούν ζωντανούς φάρους του ελληνισμού. Εκεί, όπου η ελληνική σημαία κυματίζει αγέρωχη οι λιγοστοί κάτοικοι κρατούν ζωντανή μια παράδοση αιώνων, ριζωμένη σε έναν πανάρχαιο πολιτισμό που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του.

Η ζωή στα μικρά αυτά νησιά δεν είναι εύκολη. Εμπεριέχει ηρωισμό και καθημερινή προσπάθεια. Η απουσία βασικών υποδομών, ακόμη και στοιχειωδών υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, καθιστά την καθημερινότητα δύσκολη.

Το πρόβλημα της υγειονομικής φροντίδας ήρθε να καλύψει η «υιοθέτηση» των 25 νησιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες παρέχουν πλήρη υγειονομική προστασία στους κατοίκους. Αρκεί ένα τηλεφώνημα από τον Δήμο ότι ο συγκεκριμένος ασθενής είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού, προκειμένου να νοσηλευθεί σε κάποιο από τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Τα νησιά αυτά είναι: Άγιος Ευστράτιος, Ανάφη, Αρκιοί, Αστυπάλαια, Γαύδος, Δονούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Κάσος, Καστελόριζο, Κίμωλος, Κουφονήσια, Λειψοί, Νίσυρος, Οινούσσες, Σίκινος, Σκύρος, Σχοινούσα, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη, Ψαρά, Ψέριμος.

Η παρουσία των κατοίκων σε αυτά τα μικρά και απομονωμένα νησιά είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Οι νησιώτες αγωνιούν για το μέλλον του τόπου τους, ονειρεύονται να τον δουν να ανθίζει ξανά και γνωρίζουν ότι την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο θα τη φέρουν τα παιδιά.

Σε αυτή την αγωνία έρχεται να απαντήσει η συνεργασία της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), όπου πρόσβαση στις υπηρεσίες θεραπειών υπογονιμότητας (IVF) έχουν όλες οι γυναίκες που είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω νησιών, με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρίας HOPEgenesis, που στηρίζει τη γονιμότητα σε απομακρυσμένα και ακριτικά μέρη της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας την πλήρη κάλυψη των εξόδων εγκυμοσύνης, τοκετού, μεταφοράς και διαμονής των εγκύων σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.

Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που μετέφεραν τα στελέχη της ΜΙΥΑ και του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και της HOPEgenesis το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκδηλώσεων στις Οινούσσες, τα Ψαρά και τον Άγιο Ευστράτιο.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων των ακριτικών περιοχών ότι τα ζευγάρια μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα και υπηρεσίες γονιμότητας.

Ταξίδι ενημέρωσης στις Οινούσσες, τα Ψαρά και τον Άγιο Ευστράτιο

Η πυραυλάκατος του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλοίαρχος Ντεγιάννης» με κυβερνήτη τον κ. Αναγνωστόπουλο, μετέφερε τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εθελοντές της HOPEgenesis, και τους δημοσιογράφους στις Οινούσσες, τα Ψαρά και τον Άγιο Ευστράτιο. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συμμετείχε σε αυτό το ταξίδι στα τρία ακριτικά νησιά.

Η υποδοχή σε κάθε νησί ήταν θερμή και συγκινητική, ιδιαίτερα από γονείς που έχουν ήδη στηριχθεί από την HOPEgenesis, η οποία ιδρύθηκε το 2015, με στόχο την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας στα άγονα και απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας.

Στις Οινούσσες έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα 13 παιδιά, στα Ψαρά 6, ενώ αναμένεται ακόμη ένα νέο μέλος στην κοινότητα. Στον Άγιο Ευστράτιο έχουν γεννηθεί 3 παιδιά με τη στήριξη της HOPEgenesis. Τα νησιά αυτά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2018.

Κατά την επίσκεψη στα τρία νησιά, διαπιστώθηκε πως, αν και οι κάτοικοι γνώριζαν τη δυνατότητα νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία, δεν ήταν ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Γυναίκες και άνδρες που γέμισαν τις αίθουσες των δημαρχείων στις Οινούσσες, τα Ψαρά και τον Άγιο Ευστράτιο, παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις ενημερώσεις των ειδικών για ζητήματα γονιμότητας, οι οποίοι με απλό και κατανοητό τρόπο απαντούσαν στις ερωτήσεις τους.

Το συμπέρασμα από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν ένα: Το όνειρο μπορεί να συναντήσει την ελπίδα και να γίνει πραγματικότητα.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «τα παιδιά θέλουν παιδιά για να μεγαλώσουν σωστά».

Το πρωί του Σαββάτου, η πυραυλάκατος «Υποπλοίαρχος Ντεγιάννης» αναχώρησε από τη Χίο για τις Οινούσσες. Στην αίθουσα όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση οι παιδικές φωνούλες γεμίζουν το χώρο.

«Η HOPEgenesis αγκάλιασε το νησί και στήριξε τα ζευγάρια στη δημιουργία οικογένειας», ανέφερε ο δήμαρχος Οινούσσων Γεώργιος Δανιήλ, ανακηρύσσοντας τον ιδρυτή και πρόεδρο της HOPEgenesis, μαιευτήρα-γυναικολόγο Στέφανο Χανδακά, επίτιμο δημότη.

«Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση. Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου, αλλά ολόκληρη την ομάδα της HOPEgenesis. Η θερμή υποδοχή των κατοίκων και η στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να συμβάλουμε στη δημογραφική αναγέννηση της Ελλάδας, ξεκινώντας από τα ακριτικά νησιά μας», δήλωσε ο κ. Χανδακάς.

Ακολούθησε επίσκεψη στα Ψαρά και σούρουπο πλέον η αποστολή έφτασε στον Άγιο Ευστράτιο. Ο δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Κώστας Βρατσάνος και ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, τόνισαν την ανάγκη στήριξης των μικρών ακριτικών νησιών.

Το ενδιαφέρον των κατοίκων για ζητήματα γονιμότητας, αλλά και για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ήταν έντονο.

Ο Νικόλαος Πετρογιάννης, πλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, διευθυντής – επιστημονικά υπεύθυνος της Διακλαδικής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ανέφερε ότι μέσα από ερωτηματολόγια προέκυψε ότι ένα από τα βασικά εμπόδια για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας είναι το οικονομικό.

«Ένα ζευγάρι από την Κάσο χρειάζεται περίπου 1.300 ευρώ για τριήμερη παραμονή στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό το πρόβλημα έλυσε η συνεργασία με την HOPEgenesis που καλύπτει όλα τα έξοδα.

«Όραμά μας είναι τα νησιά να μην ερημώσουν», ανέφερε και εξήγησε ότι η διαδικασία πρόσβασης στη Μονάδα για τις γυναίκες των 25 νησιών που έχουν υπό την προστασία τους οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι απλή και εύκολη. Αρκεί ένα τηλεφώνημα ότι είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα».

Ο Γεώργιος Πατρίκιος, αρχίατρος, αναπληρωτής διευθυντής ΜΙΥΑ μίλησε με αμεσότητα για το ζήτημα της γονιμότητας, ένα θέμα που παραμένει «ταμπού» ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες.

«Μην χάνετε πολύτιμο χρόνο. Κάθε χρόνος που περνά μειώνει τη γονιμότητα της γυναίκας. Μην διστάζετε να απευθυνθείτε στον ειδικό αναπαραγωγής. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν σημαίνει απαραίτητα εξωσωματική γονιμοποίηση και αυτό το αποδεικνύουν τα στοιχεία, καθώς μόνο το 10% των περιπτώσεων οδηγείται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Θέλουμε να ξέρετε πως υπάρχουμε και όταν χρειαστεί θα είμαστε δίπλα σας».

Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Γαϊτάνου, αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) ΠΝ, διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ, συντονίστρια Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, υπογράμμισε ότι η Μονάδα στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και είναι πλήρως εξοπλισμένη με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων υπογονιμότητας.

Ο Σωτήριος Μωραϊτης, υποναύαρχος (ΥΙ), διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αναφέρθηκε στο έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για τα ακριτικά νησιά.

Στα παιδιά των τριών νησιών μοιράστηκαν δώρα, ενώ στα Ψαρά και στον Άγιο Ευστράτιο παραδόθηκε εξοπλισμός για κινηματογραφικές προβολές, μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση που συνδέει τη φροντίδα της υγείας με τη χαρά της ζωής.

Τα μηνύματα της προσπάθειας της HOPEgenesis είναι ελπιδοφόρα, καθώς μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει νε γεννηθούν περισσότερα από 900 παιδιά σε ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Συνολικά, οι γεννήσεις μέσα από το πρόγραμμα δωρεάν παροχής θεραπειών γονιμότητας αγγίζουν το 5% των συνολικών γεννήσεων της HOPEgenesis.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ίδρυση παιδικών σταθμών και περαιτέρω στήριξη της οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ