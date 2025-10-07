Οδηγός λεωφορείου ξέχασε την πόρτα ανοιχτή εν κινήσει (βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής 703 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, όταν ο οδηγός φαίνεται να ξέχασε την πόρτα του οχήματος ανοιχτή ενώ το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Στο βίντεο, που έχει ήδη γίνει viral, φαίνεται η πόρτα του λεωφορείου να παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ οι επιβάτες σχολιάζουν με απορία και γέλιο το γεγονός. Παρότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, το συμβάν προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών και για την προσοχή που οφείλουν να δείχνουν οι οδηγοί των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Κάτω από το βίντεο, τα σχόλια των χρηστών είναι διχασμένα. Ορισμένοι επικρίνουν τον οδηγό για αμέλεια, ενώ άλλοι σπεύδουν να τον υπερασπιστούν, τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες.

«Ηρέμισε λίγο, ο οδηγός απλά ξέχασε να κλείσει την πόρτα, συμβαίνει παντού. Μπορούσες να του το πεις αντί να τραβήξεις βίντεο για το TikTok», σχολιάζει ένας χρήστης.

Άλλος προσθέτει: «Ένα σωστό σχόλιο επιτέλους! Οδηγάνε 8-9 ώρες τη μέρα, πρωί-βράδυ. Φυσικά και θα γίνει το λάθος. Αντί όμως να του πουν ότι ξέχασε τις πόρτες, τραβάνε βίντεο για να τον κακολογήσουν».

Υπήρξαν βέβαια και πιο χιουμοριστικά σχόλια, όπως: «Μια χαρά, παίρνετε και φρέσκο αέρα!»

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δύναμη —αλλά και την παγίδα— των social media, όπου καθημερινά απλά ανθρώπινα λάθη μετατρέπονται σε viral περιεχόμενο, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια της έκθεσης και της κριτικής.