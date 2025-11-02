“Ο θάνατος με θάνατο δεν λύνεται” – Συγκλονίζει η σύζυγος του Καραϊβάζ, τι γνωρίζουν οι αρχές για τον Γιάννη Λάλα

Ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεκαθάρισμα που έχει αρχίσει εδώ και καιρό στις τάξεις της Greek Mafia παρακολούθησε η αστυνομία χθες το βράδυ στην Αράχωβα, μετά την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο body builder ή “μάγειρας” όπως ήταν γνωστός στη πιάτσα είχε αθωωθεί από την δικαιοσύνη λόγω αμφιβολιών παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στοιχεία που τον τοποθετούσαν στη σκηνή του εγκλήματος. Η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση τονίζοντας ότι ο “θάνατος με θάνατο δεν λύνετε” αναφερόμενη στην εκτέλεση του Γιάννη Λάλα.

“Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά . Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νοιώθω, μ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη,” αναφέρει αρχικά στην ανάρτηση της.

“Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο . Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου , μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ , τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα , χωρίς την αγάπη σου” καταλήγει στην συγκλονιστική της ανάρτηση.

Το θύμα και ο αδελφός του είχαν προφυλακιστεί ως ύποπτοι για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021. Μάλιστα σε βίντεο που είχαν δημοσιοποιηθεί, είχαν καταγραφεί οι δύο εκτελεστές του να κινούνται με μοτοσικλέτα. Στη δίκη εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, λέγοντας ότι «δεν είναι απλή ανθρωποκτονία, έγινε στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος» ωστόσο και οι δύο κηρύχθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών.

Γιάννης Λάλας: Τι γνωρίζουν οι αρχές μέχρι τώρα

Νεκρός στην Αράχωβα βρέθηκε ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.

Ο ποινικός, μέλος του σκληρού πυρήνα της Greek Mafia, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο πολυτελές ξενοδοχείου. Μία γυναίκα, η οποία κάλεσε τις Αρχές, ήταν μαζί του την ώρα της εκτέλεσης, ενώ ο 42χρονος φέρεται να γαζώθηκε καθώς δέχτηκε πολλές σφαίρες πέφτοντας σε μία λίμνη αίματος.

Οι δράστες φαίνεται να γνωρίζουν καλά το χώρο υποδεικνύοντας ότι μάλλον τον παρακολουθούσαν, ενώ οι αστυνομικές έρευνες προσανατολίζονται σε συμβόλαιο θάνατο που μάλλον εκτελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αράχωβα.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2025, ο “Μάγειρας” είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στα Λιόσια με τους εκτελεστές να πυροβολούν 47 φορές και ο στόχος να σώζεται από το θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Στο Λιβάδι Φώκιδας βρέθηκε ένα καμένο όχημα το οποίο εικάζεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να πραγματοποιήσουν το “χτύπημα”.