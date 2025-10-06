Ο συγκινητικός διάλογος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Πάνο Ρούτσι – “Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά” (Εικόνα + Βίντεο)

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10) ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά την παρουσία του στην Βουλή για τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο κ. Ιερώνυμος βγήκε από τη Βουλή και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ακολούθησε ένας ιδιαίτερα συγκινητικός διάλογος του πατέρα του Ντένις που έχασε την ζωή του στα Τέμπη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ρουτσι.: ευχαριστώ πρέπει να γίνει το αυτονόητο.

Αρχιεπίσκοπος: εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά .

Ρουτσι: Ευχαριστώ μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κοσμος

Μετά την σύντομη συνομιλία τους, ο κ. Ιερώνυμος τόνισε στους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο: “ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω…”.