Ο Προσωπικός Αριθμός τώρα στο Gov.gr Wallet

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά στην προσθήκη νέας λειτουργίας στο Gov.gr Wallet, η οποία θα δίνει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.) τους μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού.

Η νέα δυνατότητα θα βρίσκεται σε ειδική ενότητα της εφαρμογής και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινή χρήση.

Αφορά κυρίως όσους έχουν αποκτήσει το νέο δελτίο ταυτότητας πριν την έκδοση του Π.Α., καθώς αυτή η πληροφορία δεν εμφανίζεται στην ταυτότητα. Με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας, καλύπτεται αυτό το κενό και διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση σε σημαντικά προσωπικά δεδομένα.

«Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του Gov.gr Wallet με νέες λειτουργίες, ώστε να καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο της αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Πλέον, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή, για να τον θυμούνται όταν τον χρειάζονται. Το Gov.gr Wallet στη νέα του έκδοση, που ενώνει το δημόσιο μητρώο, διορθώνει λάθη σε στοιχεία και προωθεί ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς ένα πιο απλό, φιλικό, διαφανές και αποτελεσματικό κράτος», δήλωσε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου.

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, η έκδοση δελτίου ταυτότητας προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση του Π.Α. Η ενσωμάτωση αυτής της υπηρεσίας στο Gov.gr Wallet αποτελεί μέρος της στρατηγικής του υπουργείου για ψηφιακό μετασχηματισμό και ενίσχυση της ψηφιακής εποχής, καθιστώντας το Gov.gr Wallet ουσιαστικό εργαλείο επικοινωνίας κράτους-πολίτη.

Κατά την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το υπουργείο θα παρουσιάσει τις νέες λειτουργίες της εφαρμογής στο περίπτερο 12, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τις γνωρίσουν μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και παρουσιάσεις.

Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί, με περισσότερους από 107.000 μέσω ΚΕΠ και 287 από Προξενεία. Παράλληλα, έχουν διορθωθεί πάνω από 423.000 στοιχεία πολιτών, ενώ περισσότεροι από 318.000 Π.Α. έχουν αντληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την έκδοση νέων ταυτοτήτων.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, στα ΚΕΠ ή σε Προξενικά, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.